Воронежцы сняли на видео, как «ВАЗ» безумно дрифтит в центре города

СЕГОДНЯ 11:44 2019-02-08T11:44:38+03:00

По видимому, человек выложивший видео, который находился в следующей за «семеркой» машине, ехал таким же образом Фото: принтскрин видео.

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Опасное развлечение в центре Воронежа нашел для себя водитель «ВАЗ-2107». Горожанин, если судить по коду региона на номере, решили пуститься в дрифт по заснеженной дороге. Опасный маневр он начал на повороте с улицы 20-летия Октября на улицу Кирова.

Прохожим и другим водителям могло вначале показаться, что водитель отечественной легковушки просто потерял управление. Однако это шатание из стороны в сторону он устроил специально. Вот только таким образом он чуть было не влетел в маршрутный автобус и едва разминулся с пешеходом, стоящим посреди дороги.

Кроме того, по видимому, человек выложивший видео, который находился в следующей за «семеркой» машине, ехал таким же образом. Вот только выкладывая видео, он вряд ли задумался, что за опасное вождение все водителям может грозить штраф.

Опасное вождение в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU