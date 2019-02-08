2019-02-08T11:44:38+03:00
Общество

Воронежцы сняли на видео, как «ВАЗ» безумно дрифтит в центре города

За опасное вождение лихача могут и оштрафовать
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
По видимому, человек выложивший видео, который находился в следующей за «семеркой» машине, ехал таким же образомПо видимому, человек выложивший видео, который находился в следующей за «семеркой» машине, ехал таким же образомФото: принтскрин видео.
Изменить размер текста:

Опасное развлечение в центре Воронежа нашел для себя водитель «ВАЗ-2107». Горожанин, если судить по коду региона на номере, решили пуститься в дрифт по заснеженной дороге. Опасный маневр он начал на повороте с улицы 20-летия Октября на улицу Кирова.

Прохожим и другим водителям могло вначале показаться, что водитель отечественной легковушки просто потерял управление. Однако это шатание из стороны в сторону он устроил специально. Вот только таким образом он чуть было не влетел в маршрутный автобус и едва разминулся с пешеходом, стоящим посреди дороги.

Кроме того, по видимому, человек выложивший видео, который находился в следующей за «семеркой» машине, ехал таким же образом. Вот только выкладывая видео, он вряд ли задумался, что за опасное вождение все водителям может грозить штраф.

Опасное вождение в Воронеже.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Руководители региона поздравили воронежцев с Днем российской науки
В Воронеже стало дороже хоронить людей
Под Воронежем будут судить сотрудницу Росреестра, «подарившую» бизнесмену землю на 13 миллионов
Житель Воронежской области, смастеривший пистолет для самообороны, может отправиться за решетку
Пенсионер из Воронежской области, ударивший знакомого топором, встретит 70-летний юбилей в колонии
Налоговая задолженность в Воронежской области снизилась на 1,1 млрд. рублей
На воронежский детский корпус противотуберкулезного диспансера выделили 827 миллионов рублей
Отремонтировали инфекционное отделение Борисоглебской райбольницы
Владелец воронежского интернет-магазина получил 6,5 лет колонии
В феврале с улиц Воронежа уберут еще четыре павильона
В воронежском дворике поставили знак с кельтским крестом
В Воронеже строитель-наркоман озаботился продажей чужой музыкальной техники
В Нововоронеже женщина, зверски избитая рецидивистом, пришла умирать к соседу
Воронежцам предлагают бесплатно проверить тонометры
Воронежский брачный аферист, который «развел» 16 женщин почти на девять миллионов, попал на видео
Владельцу воронежской сети АЗС продлили срок ареста
Расширение дорог по улицам Моисеева и Революции 1905 года в Воронеже увеличило их пропускную способность
У рынка «Воронежский» неадекватный юноша бросается под машины