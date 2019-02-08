Владельцу воронежской сети АЗС продлили срок ареста

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-08T11:48:35+03:00

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В четверг, 7 февраля, Ленинский районный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении ареста владельца сети воронежских заправок. Теперь предприниматель проведет время в СИЗО, как минимум, до 8 апреля.

Напомним, бизнесмена обвинили в крупном мошенничестве в августе 2018 года. Под подозрение попали также три его менеджера. По версии следствия, они открыли в Липецкой и Тамбовской области две фирмы-однодневки. Потом несколько раз на бумаге продавали и перепродавали заправки. А затем подали документы по этим фиктивным сделкам на возврат НДС на сумму 25 миллионов рублей.

После раскрытия аферы бизнесмен вернул налоговой эту кругленькую сумму, однако это не освободило его от ответственности по уголовному делу. Предпринимателя до суда отпустили под подписку о невыезде, однако тот ее не соблюдал. Следователи узнали, что бизнесмен находится за границей, и поставили вопрос об изменении меры пресечении на арест. 22 января Ленинский районный суд ходатайство силовиков удовлетворил.

Напомним, в тот же день в Ленинском районном суде приняли решение об аресте гендиректора «Воронежской горэлектросети» Руслана Кочетова до 4 апреля. По версии следствия, бывший кандидат в мэры Воронежа оказался замешан в аферу на 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU