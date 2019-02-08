Расширение дорог по улицам Моисеева и Революции 1905 года в Воронеже увеличило их пропускную способность
Результатом работы по благоустройству территории в 2018 году в Ленинском районе стал ремонт 129 участков дорог общей площадью 28 тысяч квадратный метров, стоимостью 23,6 миллиона рублей и 1,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также в прошлом году расширили проезжую часть улиц Моисеева и Революции 1905 года, что позволило увеличить их пропускную способность и снизило аварийность.
Заметно преобразились дворы многоквартирных домов. По программе удалось благоустроить 14 дворов района.
По поручению мэра Воронежа, район продолжил обновлять и модернизировать специализированную коммунальную технику. Для уборки улиц в прошлом году приобрели шесть единиц ручной механизированной техники и четыре единицы навесного оборудования.
Работу по благоустройству территории продолжат и в начавшемся году.
ИСТОЧНИК KP.RU