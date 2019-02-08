2019-02-08T11:04:42+03:00
Общество

Расширение дорог по улицам Моисеева и Революции 1905 года в Воронеже увеличило их пропускную способность

В Ленинском районе подвели итоги работы по благоустройству
Елена ФЕДЯШЕВА
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фото управы Ленинского районафото управы Ленинского района
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Результатом работы по благоустройству территории в 2018 году в Ленинском районе стал ремонт 129 участков дорог общей площадью 28 тысяч квадратный метров, стоимостью 23,6 миллиона рублей и 1,5 тысячи квадратных метров тротуаров. Также в прошлом году расширили проезжую часть улиц Моисеева и Революции 1905 года, что позволило увеличить их пропускную способность и снизило аварийность.

Заметно преобразились дворы многоквартирных домов. По программе удалось благоустроить 14 дворов района.

По поручению мэра Воронежа, район продолжил обновлять и модернизировать специализированную коммунальную технику. Для уборки улиц в прошлом году приобрели шесть единиц ручной механизированной техники и четыре единицы навесного оборудования.

Работу по благоустройству территории продолжат и в начавшемся году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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