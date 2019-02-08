2019-02-08T10:52:22+03:00
Происшествия

У рынка «Воронежский» неадекватный юноша бросается под машины

Женщина утверждает, что ее муж вытащил его прямо из-под колес
Яков СТРОГОВ
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Водителям, проезжающим у рынка "Воронежский", нужно держать ухо востро.Водителям, проезжающим у рынка "Воронежский", нужно держать ухо востро.Фото: из архива «КП»
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В паблике «Подслушано Воронеж» опубликовали пост, в котором предупреждают о неадекватном молодом человеке, который бросается под машины у рынка «Воронежский» в Коминтерновском районе. Женщина, разместившая сообщение, утверждает, что ее муж практически вытащил юношу из-под колес проезжающего авто.

В откликах на пост Ольга Олина напомнила, что в таких случаях нужно звонить в полицию или в скорую. И выдвинула версию, что мужчина мог быть под воздействием наркотиков. Денис Гуртовой считает, что юноша просто хочет развести водителей на деньги: ты меня сбил, плати! А Мисс Новикова посоветовала мужчине жить и бороться, так как выхода нет только из могилы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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