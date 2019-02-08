В центре Воронежа парень бросил девушку за то, что она хамила в маршрутке

СЕГОДНЯ 10:18 2019-02-08T10:18:23+03:00

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В паблике «Подслушано Воронеж» опубликовали пост с поучительной историей. Его автор рассказал, что в пятницу, 8 февраля, ехал в маршрутку вместе с юной парой на вид лет 17. Девушка всю дорогу чем-то возмущалась: то ее сумкой задели, то слишком долго на остановке водитель стоит. И ее парню доставалось за то, что слишком долго ей не отвечает.

Молодой человек до поры, до времени вел себя по-джентльменски: у дома Офицеров даже извинился перед водителем за поведение своей подруги. За что получил мат в свой адрес. И тут терпения парня лопнуло, он перекрестился, и, тоже сперва запустив нецензурную лексику, сказал, что больше рядом с собой видит эту особу не хочет. И вышел из маршрутки. Девушка проплакала три остановки. Вышла она на «Галерее Чижова».

В большинстве комментариев решение юноши поддерживают.

ИСТОЧНИК KP.RU