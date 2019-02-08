2019-02-08T08:27:37+03:00
Общество

В Воронеже никак не могут продать отель в центре города

Цену на него понемногу сбавляют, но покупать его все равно не спешат
Яков СТРОГОВ
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На сайте Avito появилась информация о продаже «Премьер-отеля», располагающегося в переулке Бакунинский в доме № 13. В пятиэтажном здании с подвалами располагается гостиница на 29 номеров и ресторан на первом этаже, рассчитанный на 70 посетителей.

Среди номеров 19 однокомнатных стандартов, семь двухкомнатных (бизнес-класса) и три полулюкса (номера повышенной комфортности). У здания расположена парковка на семь-десять автомобилей.

Отель пытаются продать с конца 2016 года. С этого времени цена на него «съехала» со 120 миллионов рублей до 79.

ИСТОЧНИК KP.RU

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