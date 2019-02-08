В Воронеже на видео попал момент ДТП с самоуверенным пешеходом на «зебре»

СЕГОДНЯ 07:00 2019-02-08T07:00:55+03:00

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В Воронеже девушка попала под колеса машины на «зебре» из-за излишней уверенности в себе. Момент ДТП попал на видео. Запись опубликовали в популярной группе в соцсети. Авария произошла 5 февраля в 20.05 на перекрестке Московского проспекта и 45 Стрелковой дивизии.

Как рассказали очевидцы инцидента, горожанка начала переходить дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда зеленый сигнал светофора уже мигал для пешеходов. На красный сигнал она начала перебегать дорогу. Перед ней уже проехал первый автомобиль, но это ее не остановило. Ускорившись, девушка попала под колеса «Деу Нексии», водитель которого, вероятно, не успел затормозить или не сразу увидел нарушительницу.

По каждам из видео понятно, что девушка отделалась легким испугом и несколькими синяками, так как после аварии она смогла подняться без чьей-либо помощи.

В комментариях воронежцы заступились за водителя, отметив при этом, что горожанка была одета во все темное, поэтому в вечернее время ее просто невозможно заметить на дороге. Кроме того, все единогласно решили, что она нарушила правила.

5.02.2019, Воронеж, дтп, девочка.Автор: Мартин Макфлаев.

ИСТОЧНИК KP.RU