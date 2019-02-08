СЕГОДНЯ 06:01 2019-02-08T06:01:50+03:00

У пассажира автобуса резко понизился сахар и он впал в гипогликемическую кому

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В Воронеже водитель автобуса спас мужчину с сахарным диабетом Пассажир впал в гипокликемическую кому из-за резкокого понижения сахара в крови.. Об этом рассказала дочь пострадавшего в популярной группе в соцсети. Она решила таким образом поблагодарить неравнодушных горожан за помощь.

Инцидент произошел 2 февраля в автобусе №80. Мужчина ехал в сторону юго-западного рынка. Транспорт находился в районе БСМП в тот момент, когда пассажиру стало плохо и он рухнул на пол. Водитель пересадил всех в другой автобус и оказал мужчине первую помощь. А очевидцы вызвали скорую.

- У меня нет слов. Спасибо судьбе за то, что рядом с папой оказались в эту страшную секунду такие люди, которые не оставили его в беде и сделали все возможное для его спасения. Если бы не вы, страшно думать, что могло произойти, - написала дочь мужчины.

Также девушка попросила всех воронежцев быть такими же добрыми и не скупиться на на помощь окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU