В Воронеже пройдут бои без правил

СЕГОДНЯ 00:03 2019-02-08T00:06:48+03:00

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Накануне праздника настоящих мужчин в Воронеже пройдет очередное масштабное спортивное событие - традиционный зимний турнир по смешанным единоборствам MMA. Бойцы из разных городов покажут захватывающие зрелищные бои. Зрителей ждут 11 профессиональных поединков: четыре - за чемпионские пояса в разных весовых категориях финала открытой лиги Черноземья и семь рейтинговых боев с участием ведущих бойцов России - схлестнутся сборная Воронежа и сборная Санкт-Петербурга.

Бой вечера Fight Riot 2019 (в весовой категории +93 кг): Антон Винников (Воронеж, клуб «Александр») против Евгения Мякинкина (Санкт-Петербург, клуб «Самбо-Питер»).

Антон Винников - кандидат в мастера спорта по ММА, кандидат в мастера спорта по грэпплингу, чемпион Воронежской области по ММА, финалист открытой лиги Черноземья по ММА, чемпион и призер Всероссийского турнира по ММА памяти Александра Сердюкова, бронзовый призер Чемпионата ЦФО по ММА. Победитель и призер различных межрегиональных, всероссийских и международных турниров по ММА.

Евгений Мякинкин - мастер спорта России по рукопашному бою, мастер спорта России по боевому самбо, победитель и призер различных межрегиональных, всероссийских и международных турниров по рукопашному бою, боевому самбо и ММА, финалист реалити-шоу М-1 Fighter.

Бои без правил пройдут 22 февраля в цирке, начало в 19.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU