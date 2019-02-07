2019-02-07T21:28:05+03:00
Звезды

"Никитинка" ждет от воронежцев книги

Библиотека предлагает присоединиться к благотворительной акции и пожертвовать ненужные издания
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В «Никитинке» будут рады принять от воронежцев в дар книги любой тематики в хорошем состоянии. С 11 февраля здесь стартует акция «Подари книгу библиотеке», которая приурочена к Международному дню книгодарения, который отмечают, начиная с 2012 года, 14 февраля. Библиотека имени Никитина уже в третий раз присоединяется к общероссийской акции.

- Полученные книги передадут для пополнения фондов библиотек Воронежской области, - сообщили в «Никитинке».

Акция «Подари книгу библиотеке» продлится до 15 марта. Принести издания можно в отдел абонемента (пл. Ленина, 2, к. 104) и в отдел межбиблиотечного абонемента и обменного фонда (ул. Орджоникидзе, 36) Никитинской библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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