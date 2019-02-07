2019-02-07T20:41:39+03:00
Происшествия

В Воронеже осудили брачного афериста, который обманул 16 женщин на 9 млн рублей

Мужчина отправится в колонию и возместит причиненный ущерб
Ярослав ИВАНОВ
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7 февраля Центральный суд Воронежа отправил в колонию 48-летнего мужчину за разбой и мошенничество. Брачный аферист обманул аж 16 женщин. У одной из дам еще в 2003-м он силой отобрал 1 500 евро и мобильный телефон. У остальных с июня 2003-го по сентябрь 2009-го выманил огромные суммы другими способами. Представляясь вымышленными именами, знакомился на улице, в магазинах-аптеках-кафе с представительницами прекрасного пола, выяснял их доход, признавался в серьезных намерениях. Когда завязывался роман, убеждал их в кратчайший срок продать автомобиль, квартиру, снять с лицевого счета личные сбережения, получить кредит или взять деньги в долг. После чего под различными предлогами забирал деньги и исчезал. Таким образом он выманил у доверчивых женщин почти 9 млн рублей.

Суд отправил «кавалера» на 3 года и 4 месяца в колонию общего режима и обязал его выплатить потерпевшим материальный ущерб - в общем размере 8,9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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