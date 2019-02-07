2019-02-07T19:35:23+03:00
Общество

В Воронеже пункт втормета портил экологию

Фирму оштрафовали
Ярослав ИВАНОВ
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Сотрудники прокуратуры Советского района проверили пункт приема металла на Дорожной, 17. И нашли кучу нарушений.

Размещая отходы черных и цветных металлов на открытой площадке, часть которой не имеет твердого асфальтового или бетонного покрытия, фирма втормета наносит вред окружающей среде, не обеспечивая экологическую безопасность.

Прокуратура подала иск в Арбитражный суд Воронежской области. За нарушение условий, предусмотренных лицензией этого вида деятельности, фирму оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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