В Воронежской области похитители банковских терминалов получили 9 лет колонии на двоих

СЕГОДНЯ 18:45 2019-02-07T18:45:37+03:00

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В Воронежской области осудили банду похитителей терминалов. Компания из троих мужчин засветилась в Левобережном и Советском районах Воронежа, Лискинском, Каширском районах Воронежской области, а также в Липецкой области. 39-летний мужчина предложил двоим знакомым вступить в его группу. Подельники согласились, потому что не имели работы и нуждались в деньгах. В марте 2018 года банда вскрывала входные двери сетевых магазинов, похищала терминалы оплаты и увозила на арендованном автомобиле «Форд Фокус». Таким образом, осужденные похитили более 450 тысяч рублей. Однако после очередного преступления «на хвост» похитителям «села» полиция. Машину обнаружили в лесном массиве в Железнодорожном районе Воронежа. А трое разбойников неподалеку вскрывали похищенный терминал. В ходе задержания 34-летний участник банды оказал сопротивление сотруднику полиции и был убит при попытке нанести повторный удар. Ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за нападение на сотрудника правоохранительных органов, совершение разбоя.

Лискинский суд приговорил подельников к 5,5 и 3,5 годам лишения свободы в колонии-поселении.

ИСТОЧНИК KP.RU