2019-02-07T18:43:13+03:00
Общество

За неделю от падений тающих сосулек пострадали шестеро воронежцев

К счастью, госпитализация никому не потребовалась
Виктор ЛЕВШАКОВ
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Медики оказали помощь шести пациентам после падений обледененийМедики оказали помощь шести пациентам после падений обледененийФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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С 31 января по 6 февраля с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 2928 жителей Воронежской области. Чаще всего помощь требовалась именно воронежцам – 2134. Об это сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Из-за гололеда пострадали 1106 жителей региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Но были и те, кому понадобилась госпитализация - таких 12% случаев. Медики оказали помощь шести пациентам после падений обледенений, госпитализация им не понадобилась. Также за отчетный период зарегистрировано 14 случаев обморожений и 1 случай переохлаждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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