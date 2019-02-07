За неделю от падений тающих сосулек пострадали шестеро воронежцев
С 31 января по 6 февраля с травмами различного характера в медучреждения региона обратились 2928 жителей Воронежской области. Чаще всего помощь требовалась именно воронежцам – 2134. Об это сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.
Из-за гололеда пострадали 1106 жителей региона. Большинству пациентов помощь была оказана амбулаторно. Но были и те, кому понадобилась госпитализация - таких 12% случаев. Медики оказали помощь шести пациентам после падений обледенений, госпитализация им не понадобилась. Также за отчетный период зарегистрировано 14 случаев обморожений и 1 случай переохлаждения.
ИСТОЧНИК KP.RU