«Тодес» даст в Воронеже два концерта подряд

СЕГОДНЯ 18:25 2019-02-07T18:25:15+03:00

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Традиционно балет Аллы Духовой "Тодес" собирает в Воронеже одни аншлаги, поэтому неслучайно коллектив даст 24 февраля сразу два представления - одно за другим. Артисты привезут удивительно яркий и одновременно нежный, страстный, энергичный, иногда забавный и ироничный, но в любом случае захватывающий танцевальный спектакль «И приснится же такое…». Это феерия звуков и красок, невероятная динамика, мощнейшая энергетика, невероятный всплеск жизненной силы, ярчайшая хореография, соединенная с техническими трюками.

Представления пройдут в Воронежском концертном зале 24 февраля в 17.00 и 19.30.

ИСТОЧНИК KP.RU