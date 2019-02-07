В Воронежской области будут судить компанию за организацию игрового салона

СЕГОДНЯ 18:01 2019-02-07T18:01:13+03:00

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Следователи передают в суд дело держателей игрового салона в Лисках.

Супружеская пара в сентябре 2017 года арендовала помещение, завезла игровое оборудование и начала стричь купоны с любителей азартных игр. Сначала супруги вдвоем вели незаконный игорный бизнес, а затем привлекли к нему двух знакомых женщин. Игровой клуб работал до конца апреля 2018 года, пока его преступную деятельность не пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из салона изъяли 17 игровых автоматов, деньги и документы.

Теперь компании придется ответить за незаконную организацию и проведение азартных игр.

ИСТОЧНИК KP.RU