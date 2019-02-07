В Воронежской области будут судить компанию за организацию игрового салона
Нелегальный клуб больше полугода работал в Лисках
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Следователи передают в суд дело держателей игрового салона в Лисках.
Супружеская пара в сентябре 2017 года арендовала помещение, завезла игровое оборудование и начала стричь купоны с любителей азартных игр. Сначала супруги вдвоем вели незаконный игорный бизнес, а затем привлекли к нему двух знакомых женщин. Игровой клуб работал до конца апреля 2018 года, пока его преступную деятельность не пресекли сотрудники правоохранительных органов. Из салона изъяли 17 игровых автоматов, деньги и документы.
Теперь компании придется ответить за незаконную организацию и проведение азартных игр.
ИСТОЧНИК KP.RU