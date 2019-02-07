Жителям Воронежской области разрешили бесплатно собирать валежник только руками

СЕГОДНЯ 17:46 2019-02-07T18:45:19+03:00

Зато собирать лес можно в любое время года Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

А вот если вы приедете на тракторе – то придется заплатить штраф

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С 5 февраля жители Воронежской области могут в неограниченном количестве собирать валежник в лесах. Помните, что был приняты изменения в Лесном кодексе, согласно которым валежник отнесен к недревесным лесным ресурсам? Теперь поваленные деревья, кустарники или их части теперь можно бесплатно собирать. Но есть и исключения…

- Вступил в силу закон Воронежской области от 4 февраля 2019 года №8-ОЗ, регламентирующий порядок заготовки и сбора гражданами валежника для собственных нужд в лесах, расположенных на территории Воронежской области, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Но запомните, что идти за дровишками можно далеко не в любой лес. Например, тот же валежник нельзя собирать в местах, где проходят лесосечные работы, как и нельзя собирать ранее кем-то заготовленную и сложенную древесину.

Не ходите за валежником и в особо охраняемые территории – там установлен прямой запрет на сбор валежника или вмешательство человека.

С другой стороны собирать валежник можно в течение всего года. Да и получать каких-либо разрешительных документов для этого не нужно.

Только соблюдайте следующие правила: заготавливать валежник можно исключительно ручным способом. То есть если вы будете рубить деревья топором, то за это все-таки придется ответить.

Допускается раскряжевка – деление стволов деревьев, очищенных от сучьев. Соответственно пользоваться автотракторной или какой-то другой техникой нельзя.

- Нарушение установленного порядка заготовки и сбора валежника влечет административную и уголовную ответственность. Так, за нарушение правил пожарной безопасности граждане могут быть оштрафованы на 1,5 тыс. рублей, а в условиях особого противопожарного режима – от 4 тыс. рублей. Нарушив правила санитарной безопасности, сборщики валежника могут быть оштрафованы на 5 тыс. рублей. Самовольная заготовка стоящих деревьев, как сухостойных, так и сырорастущих, является административным правонарушением, если причинен значительный вред, то предусматривается уголовная ответственность, - комментируют в облправительстве.

ИСТОЧНИК KP.RU