Жителям Коминтерновского района Воронежа вернули воду

СЕГОДНЯ 17:26 2019-02-07T18:35:56+03:00

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7 февраля с 10:00 вновь остались без воды жильцы ряда домов по улице Владимира Невского. Но если об этом отключении предупреждали, то вот для жителей домов на улице Мордасовой пересохшие краны стали сюрпризом.

В итоге на водовод диаметром 800 мм в Коминтерновском районе установили межфланцевую заглушку. К слову, такая задвижка весит 2,5 тонны. В 16:40 началось заполнение трубопровода.

- С использованием тяжелой спецтехники был произведен демонтаж поврежденной запорной арматуры. Затем «заглушили» трубопровод, и теперь система будет функционировать, минуя поврежденный участок, - пояснил директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Воду вначале планировали открыть в районе 19:00, однако, специалисты справились раньше. К ликвидации последствий технологического повреждения было привлечено 7 единиц спецтехники: автокран, экскаватор, мобильная перекачивающая станция и другие машины.

ИСТОЧНИК KP.RU