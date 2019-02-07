В Воронеже сняли с подоконника четвертого этажа вора, находившегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 17:08 2019-02-07T17:11:02+03:00

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В Воронеже для поимки преступника, находящегося с апреля 2018 года в федеральном розыске, развернули целую спасательную операцию.

Инцидент собрал толпу зевак 7 февраля около девяти утра на улице Красных Зорь. В окне четвертого этажа прохожие увидели стоящего мужчину. Чтобы снять человека вызвали автовышку и спасателей, которые развернули под окном «куб жизни». Прохожие были удивлены, когда «спасенного» заковали в наручники. Оказалось, 32-летний мужчина полез на подоконник, чтобы спастись от оперативников, которые искали его по подозрению в совершении еще в 2016 году в Аннинском районе крупной кражи, и наконец, нашли в квартире знакомого в Воронеже.

Задержанному «светит» срок до 10 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU