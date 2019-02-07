В Воронежской области растет число случаев с невыплатой зарплат

СЕГОДНЯ 16:52 2019-02-07T16:52:13+03:00

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В 2018 году увеличилось с 97 до 126 количество сообщений о невыплате зарплаты – а ведь это статья 145.1 УК РФ. Многие предприятия из-за тяжелого финансового положения «забывают» заплатить своим сотрудникам. К тому же растут долги перед контрагентами.

Как отмечают в областной прокуратуре, «признаки корыстной или иной личной заинтересованности в действиях работодателей в большинстве случаев отсутствуют». Но значит, все-таки случается, что и директора «хитрят»? Так, в 2018 году было возбуждено 29 уголовных дел. Для сравнения в 2017 году – их было 17.

- По итогам расследования направлено в суд с обвинительным заключением 3 уголовных дела, 12 с ходатайствами о прекращении дел и назначении руководителям обществ меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, - отмечают в прокуратуре.

По каждому уголовному делу приходится искать имущество и деньги должников - организаций и их руководителей. Потом на все найденное налагается арест.

ИСТОЧНИК KP.RU