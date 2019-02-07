2019-02-07T16:36:43+03:00
Происшествия

В Воронежской области «экстрасенс» выманила у пенсионерки 150 тыс рублей

Женщина хотела снять порчу, а у нее сняли деньги
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронежской области в лапы мошенников попала еще одна пожилая женщина. 65-летняя жительница Павловска нашла в Интернете объявление о помощи экстрасенса. Ее попросили перевести деньги за услугу снятия порчи. И пенсионерка сделала несколько переводов неизвестному лицу через мобильное приложение - на общую сумму 150 000 рублей. Только через несколько дней потерпевшая сообразила, что услуг не дождется.

В полиции завели уголовное дело о мошенничестве. Правоохранители просят напомнить своим пожилым родственникам об участившихся случаях обмана аферистами стариков. Чтобы не стать жертвой таких преступлений, не стоит общаться с незнакомыми людьми, особенно если они начинают вести разговоры про здоровье или «порчу», предлагать свою помощь в «исцелении», не впускать в квартиру незнакомцев, даже если они просят попить воды или позвонить.

ИСТОЧНИК KP.RU

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