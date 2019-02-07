В Воронеже запретят ночную стоянку на проспекте Труда

СЕГОДНЯ 16:34 2019-02-07T16:34:45+03:00

Участок улицы от 9 Января до Московского проспекта освободят для того, чтоб уборка снега проходила спокойно

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В конце февраля ночная парковка на проспекте Труда от 9 Января до Московского проспекта будет запрещена. Об этом сообщает городская администрация.

Знаки "Остановка запрещена" и "Стоянка запрещена" будут действовать с 23.00 до 6.00. Делается это для качественной уборки дороги от снега. Машины, припаркованные вдоль улицы ночью, этому сильно мешают. Добавим, однако, что летом знаки останутся на своем месте.

Парковку запретят на правых полосах дорог. А вот существующих карманов эти изменения не коснутся. Парковка у бизнес-центра "Мегион" тоже останется на своем месте.

ИСТОЧНИК KP.RU