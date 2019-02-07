2019-02-07T16:24:01+03:00
Общество

В этом году в Воронежской области появятся 1703 гектара молодого леса

Посевные работы в лесничествах стартуют во второй половине марта
Елена ФЕДЯШЕВА
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Материал для лесов выращивают в питомникахМатериал для лесов выращивают в питомникахФото: Елена ФЕДЯШЕВА
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С середины марта в воронежских лесах начнется кампания по посадке новых лесов. Планируется, что в этом году в регионе появится 1703 гектара нового леса. Из них 1103 га высадят сотрудники лесопожарного центра, еще 600 га – арендаторы лесных участков.

Вместе с тем в лесных питомниках посеют семена будущих саженцев. Сейчас в области существуют восемь временных и постоянных питомников. По планам лесхоза, в этом году посевные площади увеличатся до 10,6 га.

- Это даст возможность в 2020 году получить около семи миллионов стандартных сеянцев сосны, березы, дуба, акации и других лесных пород, - рассказали в управлении лесного хозяйства Воронежской области. – В этом году для полива посадочного материала закупим дождевальные установки для Донского, Богучарского и Теллермановского питомников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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