2019-02-07T16:14:07+03:00
Авто

Самый долгожданный светофор Воронежа должны подключить уже в этом месяце

Объект на Ворошилова появился еще осенью
Станислав ШЕВЧЕНКО
Поделиться:
Светофор на Ворошилова и зимой и летом - одним цветом. Серым.Светофор на Ворошилова и зимой и летом - одним цветом. Серым.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В конце прошлого года у остановки "ул. Космонавтов" на Ворошилова появился новый светофор. Объект, без преувеличения, долгожданный. Трудности здесь возникали как у пешеходов, которые пересекали шесть полос по нерегулируемой "зебре", так и у водителей, которые вынуждены были этих пешеходов каким-то образом объезжать.

Яндекс.карты

Яндекс.карты

Но вот незадача - светофор до сих пор не подключили к сети. Воронежец Семен Сибирко написал нам в соцсети: "Уже месяца три стоит светофор, но его никак никто не хочет активировать". Вопрос мы переадресовали в городскую администрацию.

- Со стороны Центра организации дорожного движения все уже сделано. А вот у электриков возникла проблема: рядом нет точки подключения для объекта (как и в случае со светофором на пересечении Ростовской и Волго-Донской). По предварительной информации, в феврале светофор должны подключить (если не возникнет непредвиденных ситуаций).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области растет число случаев с невыплатой зарплат
В Воронежской области «экстрасенс» выманила у пенсионерки 150 тыс рублей
В Воронеже запретят ночную стоянку на проспекте Труда
В этом году в Воронежской области появятся 1703 гектара молодого леса
Спектакль «Калигула» не приедет в Воронеж на Платоновфест
В Воронеже наледь с крыши упала на голову женщины с коляской
У антимонопольщиков тоже возникли вопросы к "Воронежской горэлектросети"
В Воронеже пропавшую под Новый год 43-летнюю женщину нашли мертвой
Под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси»: один погибший
Житель Воронежской области украл телефон знакомого, а затем испугался и выкинул
Под Воронежем треснул и накренился памятник на братской могиле солдат Великой Отечественной войны
В Воронежской области на 6 лет осудили ревнивца, напавшего на соперника с ножом
В Центральном районе Воронежа за январь оштрафовали на 765 тыс рублей за назаконную торговлю алкоголем
СК назвал причину пожара в Воронежской области, спасаясь от которого, погибла женщина
Воронежский «Факел» взял на Кипр 16 старожилов
Директору воронежской УК назначили штраф в 25 тысяч за холодную воду вместо горячей
К 8 Марта в Воронеже собирают деньги на букеты бабушкам из домов престарелых
Воронежцы могут бесплатно проконсультироваться у врачей в рамках акции «Победим рак вместе!»
В Воронеже поймали серийного похитителя сигарет
В Воронеже на 6,5 лет осудили молодого производителя наркотиков
В Воронеже отключили воду еще на одной улице