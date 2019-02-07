Самый долгожданный светофор Воронежа должны подключить уже в этом месяце

СЕГОДНЯ 16:06 2019-02-07T16:14:07+03:00

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В конце прошлого года у остановки "ул. Космонавтов" на Ворошилова появился новый светофор. Объект, без преувеличения, долгожданный. Трудности здесь возникали как у пешеходов, которые пересекали шесть полос по нерегулируемой "зебре", так и у водителей, которые вынуждены были этих пешеходов каким-то образом объезжать.

Яндекс.карты

Но вот незадача - светофор до сих пор не подключили к сети. Воронежец Семен Сибирко написал нам в соцсети: "Уже месяца три стоит светофор, но его никак никто не хочет активировать". Вопрос мы переадресовали в городскую администрацию.

- Со стороны Центра организации дорожного движения все уже сделано. А вот у электриков возникла проблема: рядом нет точки подключения для объекта (как и в случае со светофором на пересечении Ростовской и Волго-Донской). По предварительной информации, в феврале светофор должны подключить (если не возникнет непредвиденных ситуаций).

ИСТОЧНИК KP.RU