2019-02-07T15:42:16+03:00
Звезды

Спектакль «Калигула» не приедет в Воронеж на Платоновфест

Зато в программу форума добавился еще один концерт
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Дирекция Платоновского фестиваля сообщила об изменениях в программе девятого форума искусств, который пройдет в Воронеже с 1 по 16 июня.

На Платоновфест не приедет спектакль Берлинер Ансамбля «Калигула», показы которого планировались 15 и 16 июня.

Зато в программу форума добавился еще один концерт. Пополнение произошло в афише фестиваля «Музыка мира». 9 июня Зеленом театре в Центральном парке выступят сразу два исполнителя в стиле этно. Оба поют на португальском языке, но живут на разных континентах. Публика услышит меланхоличные романсы Европы в исполнении Аны Моура (Португалия) и зажигательные ритмы Африки от ансамбля Мироки Париша (Кабо-Верде).

Ана Моура - одна из лучших современных исполнительниц фаду - португальской лирической песни, сочетающей печаль, ностальгию и любовное томление. Уникальный голос и манера исполнения фадишты покорили слушателей по всему миру. Ана Моура даже выступала с группой The Rolling Stones в Лиссабоне и с Принсом в Париже.

Мирока Париш в течение 11 лет выступал с Сезарией Эворой. После ее смерти он долгое время состоял в оркестре, названном именем этой великой певицы. Сейчас занимается сольной карьерой. Его называют «африканским Стингом». Этот харизматичный певец и виртуозный перкуссионист смешивает в своей музыке фаду, морну, кизомбу, сембу и самбу… Его диск D’Alma был признан лучшим альбомом 2018 года, по версии World Music Charts Europe.

Напомним, продажа билетов на события Платоновфеста стартует 8 февраля в 10.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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