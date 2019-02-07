В Воронеже наледь с крыши упала на голову женщины с коляской

СЕГОДНЯ 15:39 2019-02-07T15:39:44+03:00

К счастью, госпитализация горожанке не потребовалась

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5 февраля примерно в 14:30 на улице Богдана Хмельницкого снежная наледь сорвалась с крыши прямо на голову женщины, которая шла в это время по пешеходной части с коляской, в которой был малолетний ребенок.

- Бригада скорой помощи доставила женщину в больницу. Ребенку медицинская помощь не потребовалась, - прокомментировали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

В медучреждении пациентку осмотрели врачи и оказали необходимую помощь. Госпитализация женщине не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU