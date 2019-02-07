У антимонопольщиков тоже возникли вопросы к "Воронежской горэлектросети"

СЕГОДНЯ 15:24 2019-02-07T15:24:22+03:00

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Действия "Воронежской горэлектросети" были признаны нарушением закона о защите конкуренции. Об этом деле рассказал руководитель УФАС по Воронежской области Денис Чушкин.

- Ряд провайдеров интернета обратились к нам с жалобой на "Горэлектросеть". Для подвеса кабелей предприятие предоставляло опоры воздушных линий электропередач. И делало это по завышенным ценам. Мы изучили, что в соседних районах с провайдеров брали от 0 до 50 рублей в месяц за опору. "Воронежская горэлектросеть" требовала 600 рублей в месяц. В конечном итоге все эти расходы сказывались на потребителях.

Вдобавок выяснилось, что обслуживание опор уже оплачивают потребители электроэнергии в рамках существующих тарифов. Спрашивается, а за что тогда платили провайдеры? В итоге "Горэлектросеть" получила предписание об устранении нарушений.

Напомним, сотрудники ФСБ задержали гендиректора "Воронежской горэлектросети" Руслана Кочетова в качестве фигуранта уголовного дела по статье "Покушение на мошенничество". По версии следствия, должностные лица МУП (а позднее - АО) "Воронежской горэлектросети" подделывали документы, которые подтверждали, что в интересах предприятия якобы работали фирмы-однодневки. Потом от имени этих организаций подавали заявления в арбитраж - якобы "Горэлектросеть" не рассчиталась с подрядчиками, Иски были удовлетворены. В результате однодневки оказались вправе требовать уплаты аж 600 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU