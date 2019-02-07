В Воронеже пропавшую под Новый год 43-летнюю женщину нашли мертвой
Местную жительницу искали больше месяца
.Фото: Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже мертвой нашли 43-летнюю горожанку, которая пропала под Новый год. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж» в четверг, 7 февраля.
Женщина ушла из центра «Линия жизни» на улице Кирова в неизвестном направлении 31 декабря. С того дня ее никто не видел. Родные и близкие потеряли с ней связь, Телефон был недоступен. Больше месяца сотрудники полиции вместе с поисковиками искали женщину. Но живой найти ее не удалось.
Подробности гибели не разглашаются по просьбе родственников.
ИСТОЧНИК KP.RU