Под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси»: один погибший

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-07T15:11:05+03:00

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7 февраля в Новоусманском районе произошла страшная авария. Около 10.45 на 12-м километре автодороги «Новая Усмань - Малая Приваловка» столкнулись ВАЗ-2114 и «Митсубиси Паджеро». Отечественная легковушка двигалась со стороны Новой Усмани, а иномарка под управлением 49-летней жительницы Верхнехавского района - во встречном направлении. В результате аваии 31-летний водитель «четырнадцатой» погиб на месте.

Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU