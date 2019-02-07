Под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси»: один погибший
Авария произошла в Новоусманском районе
фото 36.мвд.рф
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7 февраля в Новоусманском районе произошла страшная авария. Около 10.45 на 12-м километре автодороги «Новая Усмань - Малая Приваловка» столкнулись ВАЗ-2114 и «Митсубиси Паджеро». Отечественная легковушка двигалась со стороны Новой Усмани, а иномарка под управлением 49-летней жительницы Верхнехавского района - во встречном направлении. В результате аваии 31-летний водитель «четырнадцатой» погиб на месте.
Сотрудниками полиции устанавливаются все обстоятельства ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU