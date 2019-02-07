Житель Воронежской области украл телефон знакомого, а затем испугался и выкинул

СЕГОДНЯ 14:59 2019-02-07T15:02:42+03:00

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В Воронежской области в суд передали дело о краже мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 февраля.

Инцидент произошел в селе Новотроицком Петропавловского района 7 июля около 9 часов вечера. Четверо мужчин присели в беседку возле магазина на улице Д. Лаптиева, чтобы отдохнуть. В какой-то момент 56-летний местный житель отлучился в туалет, оставив при этом свой мобильный на столе. Его 32-летний знакомый решил воспользоваться моментом, схватил телефон и скрылся. По дороге сельчанин вынул из сотового сим-карту и выкинул ее. Уже дома местный житель вставил в него свою сим-карту и какое-то время даже пользовался устройством. Однако, в начале августа мужчину замучила совесть и он испугался за свою безопасность. Тогда он взял мобильный телефон, разобрал его и выкинул в колодец за двором. А чуть позже к нему пришли полицейские.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В краже он признался. Материальный ущерб потерпевшему составил около 9 тысяч рублей, что для него существенно. Поэтому обвиняемый возместил его в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU