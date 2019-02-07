2019-02-07T15:02:42+03:00
Происшествия

Житель Воронежской области украл телефон знакомого, а затем испугался и выкинул

Инцидент произошел в селе Новотроицком Петропавловского района
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Воронежской области в суд передали дело о краже мобильного телефона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 февраля.

Инцидент произошел в селе Новотроицком Петропавловского района 7 июля около 9 часов вечера. Четверо мужчин присели в беседку возле магазина на улице Д. Лаптиева, чтобы отдохнуть. В какой-то момент 56-летний местный житель отлучился в туалет, оставив при этом свой мобильный на столе. Его 32-летний знакомый решил воспользоваться моментом, схватил телефон и скрылся. По дороге сельчанин вынул из сотового сим-карту и выкинул ее. Уже дома местный житель вставил в него свою сим-карту и какое-то время даже пользовался устройством. Однако, в начале августа мужчину замучила совесть и он испугался за свою безопасность. Тогда он взял мобильный телефон, разобрал его и выкинул в колодец за двором. А чуть позже к нему пришли полицейские.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража».

В краже он признался. Материальный ущерб потерпевшему составил около 9 тысяч рублей, что для него существенно. Поэтому обвиняемый возместил его в полном объеме.

В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области растет число случаев с невыплатой зарплат
В Воронежской области «экстрасенс» выманила у пенсионерки 150 тыс рублей
В Воронеже запретят ночную стоянку на проспекте Труда
В этом году в Воронежской области появятся 1703 гектара молодого леса
Самый долгожданный светофор Воронежа должны подключить уже в этом месяце
Спектакль «Калигула» не приедет в Воронеж на Платоновфест
В Воронеже наледь с крыши упала на голову женщины с коляской
У антимонопольщиков тоже возникли вопросы к "Воронежской горэлектросети"
В Воронеже пропавшую под Новый год 43-летнюю женщину нашли мертвой
Под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси»: один погибший
Под Воронежем треснул и накренился памятник на братской могиле солдат Великой Отечественной войны
В Воронежской области на 6 лет осудили ревнивца, напавшего на соперника с ножом
В Центральном районе Воронежа за январь оштрафовали на 765 тыс рублей за назаконную торговлю алкоголем
СК назвал причину пожара в Воронежской области, спасаясь от которого, погибла женщина
Воронежский «Факел» взял на Кипр 16 старожилов
Директору воронежской УК назначили штраф в 25 тысяч за холодную воду вместо горячей
К 8 Марта в Воронеже собирают деньги на букеты бабушкам из домов престарелых
Воронежцы могут бесплатно проконсультироваться у врачей в рамках акции «Победим рак вместе!»
В Воронеже поймали серийного похитителя сигарет
В Воронеже на 6,5 лет осудили молодого производителя наркотиков
В Воронеже отключили воду еще на одной улице