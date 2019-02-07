2019-02-07T14:49:02+03:00
Общество

Под Воронежем треснул и накренился памятник на братской могиле солдат Великой Отечественной войны

Местные жители опасаются, что он может рухнуть [фото]
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Памятник накренился в сторону могил.Памятник накренился в сторону могил.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.
Изменить размер текста:

Жители села Хвощеватка Рамонского района бьют тревогу – в аварийном состоянии находится памятник, стоящий на братской могиле советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Там захоронены 513 бойцов, известны все их имена, однако на мемориальной доске смогли разместить только 170.

Первое захоронение на этом месте было в 1942 году. Местные жители рассказывают, что сам памятник поставили в 1968 году. По их словам, мемориал, как и село Хвощеватка, находится в зоне ответственности администрации села Новоживотинное. И местные власти стараются поддерживать памятник в порядке, ежегодно производят косметический ремонт. Наиболее активные и неравнодушные жители Хвощеватки ухаживают за газоном и цветами. В День Победы и в день освобождения села от фашистов здесь проводят торжественные митинги с возложением цветов и венков.

- Проблема в том, что со временем произошло нарушение целостности фундамента мемориальной стены, поэтому она начала крениться в сторону захоронения, - сообщил активист регионального отделения ОНФ Юрий Буздалин. - Люди рассказали, что с каждым годом крен все заметнее. Он особенно усилился в последние два-три года. Люди беспокоятся, что памятник, если ничего не предпринять, может упасть на могилы солдат.

Побывав в селе, общественники осмотрели памятник и пришли к выводу, что опасения жителей не напрасны. Мемориальная стена в ее центральной части действительно деформировалась и сильно накренилась. Активисты ОНФ направили обращения в региональное правительство и администрацию Рамонского района с просьбой провести обследование состояния братской могилы. Нужно определить, какие работы необходимо провести для ее комплексного ремонта.

Мемориал занесен снегом. Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Мемориал занесен снегом.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области растет число случаев с невыплатой зарплат
В Воронежской области «экстрасенс» выманила у пенсионерки 150 тыс рублей
В Воронеже запретят ночную стоянку на проспекте Труда
В этом году в Воронежской области появятся 1703 гектара молодого леса
Самый долгожданный светофор Воронежа должны подключить уже в этом месяце
Спектакль «Калигула» не приедет в Воронеж на Платоновфест
В Воронеже наледь с крыши упала на голову женщины с коляской
У антимонопольщиков тоже возникли вопросы к "Воронежской горэлектросети"
В Воронеже пропавшую под Новый год 43-летнюю женщину нашли мертвой
Под Воронежем столкнулись «ВАЗ» и «Мицубиси»: один погибший
Житель Воронежской области украл телефон знакомого, а затем испугался и выкинул
В Воронежской области на 6 лет осудили ревнивца, напавшего на соперника с ножом
В Центральном районе Воронежа за январь оштрафовали на 765 тыс рублей за назаконную торговлю алкоголем
СК назвал причину пожара в Воронежской области, спасаясь от которого, погибла женщина
Воронежский «Факел» взял на Кипр 16 старожилов
Директору воронежской УК назначили штраф в 25 тысяч за холодную воду вместо горячей
К 8 Марта в Воронеже собирают деньги на букеты бабушкам из домов престарелых
Воронежцы могут бесплатно проконсультироваться у врачей в рамках акции «Победим рак вместе!»
В Воронеже поймали серийного похитителя сигарет
В Воронеже на 6,5 лет осудили молодого производителя наркотиков
В Воронеже отключили воду еще на одной улице