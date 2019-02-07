Под Воронежем треснул и накренился памятник на братской могиле солдат Великой Отечественной войны

СЕГОДНЯ 14:48 2019-02-07T14:49:02+03:00

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Жители села Хвощеватка Рамонского района бьют тревогу – в аварийном состоянии находится памятник, стоящий на братской могиле советских солдат, погибших в Великой Отечественной войне. Там захоронены 513 бойцов, известны все их имена, однако на мемориальной доске смогли разместить только 170.

Первое захоронение на этом месте было в 1942 году. Местные жители рассказывают, что сам памятник поставили в 1968 году. По их словам, мемориал, как и село Хвощеватка, находится в зоне ответственности администрации села Новоживотинное. И местные власти стараются поддерживать памятник в порядке, ежегодно производят косметический ремонт. Наиболее активные и неравнодушные жители Хвощеватки ухаживают за газоном и цветами. В День Победы и в день освобождения села от фашистов здесь проводят торжественные митинги с возложением цветов и венков.

- Проблема в том, что со временем произошло нарушение целостности фундамента мемориальной стены, поэтому она начала крениться в сторону захоронения, - сообщил активист регионального отделения ОНФ Юрий Буздалин. - Люди рассказали, что с каждым годом крен все заметнее. Он особенно усилился в последние два-три года. Люди беспокоятся, что памятник, если ничего не предпринять, может упасть на могилы солдат.

Побывав в селе, общественники осмотрели памятник и пришли к выводу, что опасения жителей не напрасны. Мемориальная стена в ее центральной части действительно деформировалась и сильно накренилась. Активисты ОНФ направили обращения в региональное правительство и администрацию Рамонского района с просьбой провести обследование состояния братской могилы. Нужно определить, какие работы необходимо провести для ее комплексного ремонта.

Мемориал занесен снегом.Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

Фото: предоставлено региональным отделением Общероссийского Народного Фронта.

ИСТОЧНИК KP.RU