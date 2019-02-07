В Воронежской области на 6 лет осудили ревнивца, напавшего на соперника с ножом

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-07T14:29:05+03:00

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В Воронежской области суд вынес приговор 21-летнему жителю пгт. Анна за покушение на убийство знакомого. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону в четверг, 7 февраля.

В апреле 2018 года в квартире дома по улице Энгельса п.г.т. Анна компания местных жителей распивала алгоголь. В какой-то момент 21-летний парень увидел свою знакомую в объятиях другого молодого человека. В порыве ревности и зависти он вытащил из кармана нож и набросился на соперника. Удар пришелся прямо в шею. В конфликт вмешались другие присутствующие. Они отобрали у нападавшего нож и отвезли пострадавшего в больницу. Его удалось спасти.

21-летний житель Анны признал вину. Ему назначили 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU