2019-02-07T15:43:10+03:00
Происшествия

СК назвал причину пожара в Воронежской области, спасаясь от которого, погибла женщина

Стало известно, что супругу и сыну хозяйски дома удалось выбраться
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Юрий КОЗЛОВ
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Следователи назвали предварительную причину пожара в пятиэтажном доме №67 по улице Льва Толстого в Россоши. По мнению специалистов. возгорание могло возникнуть из-за короткого замыкания в электропроводки в сетевом фильтре. Об этом сообщили в ведомстве в четверг, 7 февраля.

Как мы уже писали ранее, 43-летняя хозяйка трехкомнатной квартиры на третьем этаже, где произошел пожар, выпрыгнула с балкона, спасаясь от огня. Ее супругу и сыну удалось выбраться.

- Следователи начали доследственную проверку по факту случившегося. Сотрудники осмотрели место происшествия, продолжают опрашивать очевидцев, назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти женщины и пожаро-техническую экспертизу для выяснения причины пожара. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, пожар случился в три часа ночи. Вызов в диспетчерскую службу поступил в 3.07. Прибывшие на место спасатели начали эвакуировать жильцов. Девять человек вывели в масках спасаемого. 3-летнего мальчика спустили по трехколенной лестнице. А четыре человека вышли самостоятельно. Потушить возгорание удалось в 3.30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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