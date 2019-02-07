Воронежский «Факел» взял на Кипр 16 старожилов

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-07T13:42:43+03:00

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Утром в четверг, 7 февраля, игроки и тренеры «Факела» вылетели из Москвы на Кипр. Там, в городе Пафос пройдет третий, заключительный сбор перед рестартом чемпионата.

На сбор выехали 16 действующих футболистов «Факела»: Дмитрий Кортнев, Сергей Божин, Сослан Кагермазов, Максим Осипенко, Олег Бабенков, Сандро Цвейба, Артем Макарчук, Артем Молодцов, Михаил Афанасьев, Максим Кузьмин, Александр Мануковский, Александр Дутов, Игорь Лебеденко, Дмитрий Маликов, Александр Ломакин, Михаил Бирюков. Также к команде присоединились несколько потенциальных новичков, их тренерский штаб «Факела» по традиции предпочитает не озвучивать.

На Кипре «Факел» будет участвовать в Кубке ФНЛ, который пройдет в городе Пафос с 8 по 21 февраля. Воронежцы, как и остальные участники турнира, проведут пять матчей. В рамках группового этапа в группе «D» нашей команде предстоит 9 февраля помериться силами со «Спартак-2» (Москва). 12 февраля «Факел» сыграет с курским «Авангардом», 15 февраля – с эстонской «Левадией». А дальше все зависит от занятого места в группе. 17 и 18 февраля друг с другом сыграют победители четырех групп, команды, занявшие в них вторые, третьи и четвертые места. 20 февраля определят команды, занявшие с 3 по 8-е места. В этот день также состоится финал. 21 февраля аутсайдеры в междусобойчиках распределят между собой места с 9 по 16-е.

ИСТОЧНИК KP.RU