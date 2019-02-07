Директору воронежской УК назначили штраф в 25 тысяч за холодную воду вместо горячей

СЕГОДНЯ 13:39 2019-02-07T13:39:42+03:00

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Директор УК, обслуживающей многоквартирный дом №5 по улице Маршала Жукова может заплатить административный штраф в размере 25 тысяч рублей за подачу холодной воды вместо горячей. О некачественной коммунальной услуге в жилищную инспекцию сообщил житель одной из квартир. Пришедшие по его заявлению инспекторы замерили температуру воды в «горячем» кране. Вместо нормативных 60 градусов она составляла 41-44.

ГЖИ выдала УК предписание устранить нарушение, а в отношении директора компании составила протокол об административном нарушении и направила материалы в мировой суд.

- Рассмотрев материалы дела, мировой судья судебного участка №4 в Коминтерновском судебном районе Воронежской области признал директора управляющей организации виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ и назначил административный штраф в размере 25 тысяч рублей, - рассказали в ГЖИ Воронежской области. - Постановление может быть обжаловано в течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления.

ИСТОЧНИК KP.RU