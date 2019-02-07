К 8 Марта в Воронеже собирают деньги на букеты бабушкам из домов престарелых

СЕГОДНЯ 13:30 2019-02-07T13:30:34+03:00

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Не за горами 23 февраля и 8 Марта, и волонтеры фонда "Старость в радость" начали готовить поздравления для пожилых людей из домов престарелых. Воронежцев же попросили помочь собрать деньги на букеты:

- По традиции мы поздравим бабушек цветами, сладостями и праздничной программой. Артисты наедены, сценарий написан, осталось только собрать средства на покупку цветов, - написали на странице фонда в соцсети.

Волонтеры напоминают, что помочь может любое, даже самое скромное пожертвование. Перевести деньги можно на этот номер карты: 5469 1300 1848 1620 (Екатерина Дмитриевна К.). Карта привязана к следующему номеру телефона 8 980 547 27 80. Не забудьте поставить пометку "Тюльпаны".

ИСТОЧНИК KP.RU