2019-02-07T13:24:27+03:00
Общество

Воронежцы могут бесплатно проконсультироваться у врачей в рамках акции «Победим рак вместе!»

Но при себе необходимо иметь документы
Олег ИВАНОВ
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9 и 16 февраля специалисты Воронежской областной больницы №1 проведут консультации для всех желающих в рамках областного месячника «Победим рак вместе!».

Как сообщили в региональном департаменте здравоохранения, горожане смогут пройти анкетирование на выявление фактора риска развития рака. Необходима предварительная запись по телефону 8(473)207-24-00.

Прием будет проходить с 9:00 до 13:00 по адресу: г. Воронеж, ул. Московский проспект, 151 (консультативная поликлиника ВОКБ №1).

При себе необходимо иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС и, по возможности, результаты ранее проведенных исследований.

9 февраля вы сможете проконсультироваться у таких специалистов, как эндохирург, уролог, колопроктолог, гематолог, гастроэнтеролог и нейрохирург.

А 16 февраля вас смогут принять гематолог, гастроэнтеролог, гастрохирург, торакальный хирург, эндохирург, уролог и онколог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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