В Воронеже поймали серийного похитителя сигарет
Рецидивист систематически грабил киоски
Изменить размер текста:
На улице Матросова в Воронеже при попытке проникновения в торговый павильон сотрудники охранной фирмы задержали 22-летнего парня. Мужчина взломал рольставни и пытался похитить из торговой точки деньги и табачные изделия.
В отделе полиции подозреваемый, оказавшийся ранее судимым, признался, что похитил более 20 блоков сигарет и деньги из двух табачных павильонов на улице Матросова.
Оперативники установили причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в Центральном и Железнодорожном районах. Мужчина наворовал на сумму более 50 тысяч рублей.
За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU