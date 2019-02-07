В Воронеже поймали серийного похитителя сигарет

СЕГОДНЯ 13:23 2019-02-07T13:23:59+03:00

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На улице Матросова в Воронеже при попытке проникновения в торговый павильон сотрудники охранной фирмы задержали 22-летнего парня. Мужчина взломал рольставни и пытался похитить из торговой точки деньги и табачные изделия.

В отделе полиции подозреваемый, оказавшийся ранее судимым, признался, что похитил более 20 блоков сигарет и деньги из двух табачных павильонов на улице Матросова.

Оперативники установили причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений в Центральном и Железнодорожном районах. Мужчина наворовал на сумму более 50 тысяч рублей.

За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU