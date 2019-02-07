2019-02-07T13:08:51+03:00
Происшествия

В Воронеже на 6,5 лет осудили молодого производителя наркотиков

25-летний местный житель делал и продавал через свой интернет-магазин «соль»
Юлия ДИДЕНКО
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В Воронеже осудили 25-летнего производителя наркотиков. Местный житель, несмотря на свой молодой возраст, смог самостоятельно наладить создание и сбыт через свой интернет-магазин «соли». Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в четверг, 7 февраля.

Так, в январе 2018 года для получения крупного дохода воронежец создал интернет-магазин, изучил технологию производства наркотиков, а также закупил необходимое для этого оборудование и «ингредиенты».

При этом, парень, опасаясь быть задержанным сотрудниками полиции, привлек к этой деятельности еще ряд лиц, которые согласились сбывать наркотики потребителям.

Сотрудниками правоохранительных органов задержали преступника в то время, когда он производил очередную партию наркотиков. В процессе расследования он полностью признал вину, сообщил информацию о других членах «банды».

Суд, назначил ему наказание в виде 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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