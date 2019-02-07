В Воронеже отключили воду еще на одной улице

СЕГОДНЯ 13:05 2019-02-07T13:22:58+03:00

Ее теперь нет не только на Владимира Невского, но еще и на Мордасовой

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В четверг, 7 февраля, жители дома № 7 на улице Мордасовой сообщили, что у них нет воды. Никакой. Надо сказать, что с 10 утра 6 февраля воду отключали в домах на улицам Владимира Невского, Московский проспект, Жукова, Бульвар Победы. В 17.45 ее подачу возобновили. Но основной объем работ обещали сделать 7 февраля – на трубопроводе планировали заменить запорную арматуру. При этом анонсировали, что отключение на этот раз коснется только улицы Владимира Невского. Однако все пошло не по плану.

- При планировании работ 6 февраля наши специалисты провели анализ гидравлики трубопроводов, - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов. - По расчетам несколько домов по улице Мордасовой, попадающие в зону отключения, должны были быть запитаны по резервной линии. Но схемы на бумаге не всегда на 100% отражают фактическое состояние трубопроводов в земле и возможны локальные несоответствия. Компания приносит извинения жителям домов, попавших под внеплановое отключение. По адресу Мордасовой, 11 (магазин «Магнит») будут подвозить техническую воду с 13.30 7 февраля.

Прогнозов, когда вода снова появится на улицах Владимира Невского и Мордасовой, в «РВК-Воронеж» не дают.

ИСТОЧНИК KP.RU