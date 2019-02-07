2019-02-07T12:52:37+03:00
Происшествия

В Воронеже у банды наркосбытчиков изъяли около 6 кг наркотиков

Участникам группы грозит до 20 лет лишения свободы
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже задержали семерых наркосбытчиков. Компания мужчин 21-26 лет и примкнувшая к ним 24-летняя женщина распространяли запрещенные препараты крупными партиями между собой - делая тайники в лесных массивах, расположенных вблизи Воронежа. Потом публиковали объявления в интернете и передавали наркопотребителям небольшие полиэтиленовые пакетики с зельем, прикрепляя их магнитом к металлическим оградам, опорам линий электропередач, мусорным бакам, расположенным во дворах многоэтажных домов, а также в городских парках.

Полицейские изъяли у подозреваемых около шести килограммов наркотических средств, в том числе более двух килограммов амфетамина, два кило гашиша и около 100 граммов кокаина.

За сбыт запрещенных препаратов подозреваемым грозит до 20 лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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