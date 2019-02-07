Воронежский молодой бизнесмен стал победителем национальной премии

СЕГОДНЯ 12:48 2019-02-07T12:52:21+03:00

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Молодой предприниматель из Воронежа стал победителем престижной национальной премии «Немалый бизнес – 2019» . 29-летний Артем Копылов получил награду в номинации «Реальный продукт». Его компания производит зерносушилки, 3D модель которых он сделал вместе с братом два года назад во время кризиса. После этого предприниматель полностью ее спроектировал и произвел. Теперь приборы пользуются большим спросом у аграриев и работают в 30 регионах страны.

Для участия в премии было подано более 32 тысяч заявок из 233 городов. Около 8500 компаний прошли отбор по критериям премии, их совокупный денежный оборот составляет 0,5 триллиона рублей. В онлайн-голосовании приняли участие более 43 тысяч человек.

После январского этапа онлайн-голосования и более тщательного анализа компаний-лидеров в финал прошли 25 – по пять претендентов в каждой номинации: «Ранний успех», «Стремительный рост», «Инновационный прорыв», «Добрый бизнес» и «Реальный продукт». Из них жюри выбрало победителя в каждой номинации и обладателя Гран-при. Лауреаты получат поддержку для развития своего бизнеса от государства и партнёров конкурса.

Обладателей премии «Немалый бизнес – 2019» ждет «Золотой год» – набор привилегий и подарков для компании, среди которых выездная бизнес-программа в Китай и премиальный билет на Санкт-Петербургский экономический форум 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU