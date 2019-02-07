2019-02-07T12:26:21+03:00
Звезды

В Воронеж снова привезут спектакль «Мастер и Маргарита»

Культовую постановку покажут воронежцам в конце февраля
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 февраля Театр Булгакова в очередной раз покажет в Воронеже легендарный спектакль «Мастер и Маргарита», созданный Сергеем Алдониным еще в мастерской Марка Захарова в ГИТИСе и до сих пор, уже 20 лет, собирающий аншлаги по всей стране.

Режиссер построил спектакль по принципу синтеза разных видов искусства: здесь бешеный темпо-ритм, сменяющиеся по принципу кинокадра мизансцены, яркая визуальная форма, оригинальный сценарий. Сергей Алдонин включил в инсценировку фрагменты из черновиков романа, что, по его мнению, позволяет акцентировать главные темы, волновавшие Булгакова. В постановке много музыки, пантомимы и трюков.

Сцена и зрительный зал превращаются в мистическое пространство, где зритель не знает, откуда появляются и куда исчезают герои. Действо опустится на зрителей со всех сторон, как со страниц книги - из окон и темных проемов обрушатся на зрителя персонажи великого романа и заставят прожить таинственную трагикомедию великого Мастера.

В спектакле играют Екатерина Климова, Сергей Алдонин, Филипп Бледный, Михаил Горский, Тимур Орагвелидзе.

Спектакль покажут в театре оперы и балета 26 февраля в 19.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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