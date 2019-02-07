2019-02-07T12:21:23+03:00
Происшествия

Из Воронежа депортируют девять нелегальных мигрантов

Нарушителями оказались уроженцы стран Африки и Ближнего зарубежья
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.Фото: предоставлено пресс-службой ГУ МВД России по Воронежской области.
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В Воронеже во время проверки рынков и автомоечных комплексов полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали девять нелегальных мигрантов. Нарушителями оказались уроженцы стран Африки и Ближнего зарубежья. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 февраля.

Как пояснили в ведомстве, иностранцев обнаружили во время профилактического мероприятия по соблюдению миграционного законодательства.

По решению суда всех задержанных привлекли к административной ответственности по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ». Им назначили наказание в виде административного штрафа, с выдворением за пределы страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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