2019-02-07T11:14:23+03:00
Происшествия

В Воронеже мужчина ограбил арендованную квартиру ради наркотиков

Из помещения он вынес холодильник и телевизор
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
..Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
Изменить размер текста:

В Воронеже задержали мужчину, ограбившего арендованную его знакомой квартиру. 35-летний местный житель часто приходил в гости к молодой девушке, а после того, как она съехала, вынес из помещения холодильник и телевизор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 февраля.

В полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что квартиру, которую он сдавал молодой девушке, ограбили. Пропажу бытовой техники местный житель обнаружил после того, как квартирантка съехала.

Выяснилось, что девушку часто навещал ее 35-летний знакомый. Его задержали. В отделе полиции он признал свою вину. Оказалось, что мужчина уже был судим. Он рассказал, что телевизор и холодильник вынес их квартиры с помощью нанятых грузчиков, а затем украденное продал. На вырученные деньги местный житель купил наркотики.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СК назвал причину пожара в Воронежской области, спасаясь от которого погибла женщина
Воронежский «Факел» взял на Кипр 16 старожилов
Директору воронежской УК назначили штраф в 25 тысяч за холодную воду вместо горячей
К 8 Марта в Воронеже собирают деньги на букеты бабушкам из домов престарелых
Воронежцы могут бесплатно проконсультироваться у врачей в рамках акции «Победим рак вместе!»
В Воронеже поймали серийного похитителя сигарет
В Воронеже на 6,5 лет осудили молодого производителя наркотиков
В Воронеже отключили воду еще на одной улице
В Воронеже у банды наркосбытчиков изъяли около 6 кг наркотиков
Воронежский молодой бизнесмен стал победителем национальной премии
В Воронеж снова привезут спектакль «Мастер и Маргарита»
Из Воронежа депортируют девять нелегальных мигрантов
Из названия воронежских платных парковок все-таки уберут слово «муниципальные»
В Воронежской области женщина спрыгнула с балкона пятиэтажки, спасаясь от пожара
Воронежцу прислали гроб и крест, чтобы не давал показания против подозреваемых
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 банковского рынка по активам
Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%
В Воронежской области сорняки обошлись предприятию в 400 тыс рублей
В Воронежской области вымогатели шантажом выманили у мужчины больше 1 млн рублей
Воронежцев позвали на традиционный автофлешмоб ко Дню защитника Отечества
В Воронежской области дети вынуждены ходить в сад, построенный 70 лет назад
В Воронежском заповеднике на видео попал аппетитно грызущий осинушку бобр
В Воронеже на платной стоянке бесплатно паркуются мусорные контейнеры
Почти дежа-вю: воронежский «Буран» снова разгромно проиграл, на этот раз «Торосу»
Задержанному гендиректору «Воронежской горэлектросети» приостановили членство в «Единой России»
Жителей Коминтерновского района вновь ждет отключение воды
Суд обязал снести заборы, загораживающие реку Воронеж