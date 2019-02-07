В Воронеже мужчина ограбил арендованную квартиру ради наркотиков

СЕГОДНЯ 11:12 2019-02-07T11:14:23+03:00

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В Воронеже задержали мужчину, ограбившего арендованную его знакомой квартиру. 35-летний местный житель часто приходил в гости к молодой девушке, а после того, как она съехала, вынес из помещения холодильник и телевизор. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в четверг, 7 февраля.

В полицию обратился 38-летний мужчина. Он рассказал, что квартиру, которую он сдавал молодой девушке, ограбили. Пропажу бытовой техники местный житель обнаружил после того, как квартирантка съехала.

Выяснилось, что девушку часто навещал ее 35-летний знакомый. Его задержали. В отделе полиции он признал свою вину. Оказалось, что мужчина уже был судим. Он рассказал, что телевизор и холодильник вынес их квартиры с помощью нанятых грузчиков, а затем украденное продал. На вырученные деньги местный житель купил наркотики.

По данному факту возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит до шести лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU