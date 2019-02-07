2019-02-07T10:54:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области женщина спрыгнула с балкона пятиэтажки, спасаясь от пожара

ЧП произошло в Россоши
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: "КП" Архив
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Серьезный пожар случился Россоши в ночь на четверг, 7 февраля. На третьем этаже пятиэтажного дома №67 по улице Льва Толстого загорелась трехкомнатная квартира. Хозяйка спрыгнула с балкона, спасаясь от огня. но не выжила. Ее тело спасатели обнаружили в палисаднике. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Воронежской области.

Сообщение о пожаре поступило в службу в 3.07. Прибывшие на место спасатели начали эвакуировать жильцов. Девять человек удалось вывести в масках спасаемого. 3-летнего мальчика спустили по трехколенной лестнице. А четыре человека вышли самостоятельно.

Потушить пожар удалось в 3.30 ночи. В результате полностью выгорела комната, площадью 16 кв.метров. На месте работали 3 отделения ПСЧ-25. Всего к ликвидации привлекалось 12 человек, 3 единицы техники.

Причины возгорания, а также точную причину смерти женщины устанавливают специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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