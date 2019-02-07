2019-02-07T10:29:12+03:00
Происшествия

Воронежцу прислали гроб и крест, чтобы не давал показания против подозреваемых

Следователи изучают обстоятельства дела
Ирина КАЗАНИНА
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фото Веленгурин Владимирфото Веленгурин ВладимирФото: из архива «КП»
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Подъезд воронежской многоэтажки вздрогнул, когда к дому подъехал катафалк и сотрудники похоронного бюро понесли к одной из квартир гроб и крест. «Кто умер?», - принялись гадать соседи. Позже выяснилось, что покойника в доме нет. Пока… Зато есть потерпевший от злоумышленников сосед. Посте того, как он заявил в полицию о совершенном против него преступлении и начал общаться со следователями, ему прислали красноречивый подарок.

Следователи изъяли похоронные принадлежности в качестве улики и выясняют, кто причастен к «шутке»: опрашивают свидетелей и сотрудников похоронного бюро. И решают, как квалифицировать действия злоумышленников: как угрозу убийством или как давление на потерпевшего, который после такого «намека» находится в шоковом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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