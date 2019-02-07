2019-02-07T10:15:22+03:00
Общество

Доля Центрально-Черноземного банка на рынке вкладов региона составляет 57,35%

Это свидетельствует о высоком доверии клиентов
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На 1 января 2019 года в Центрально-Черноземном банке ПАО Сбербанк на счетах частных клиентов хранилось 583,9 млрд рублей.

С 1 февраля 2019 года Сбербанк повысил ставки по линейке вкладов в рублях. Повышение процентных ставок по базовой и онлайн-линейке вкладов составило от 0,15 до 0,60 процентного пункта.

Банк также запустил новый промовклад в рублях «Лови выгоду». Минимальная сумма промовклада — 50 тысяч рублей. Начисление процентов производится в конце срока. Сроки размещения — 5 месяцев, 12 месяцев и 1,5 года. Ставка по промовкладу составит от 7,10 до 7,65% годовых.

Вклад «Лови выгоду» можно открыть во всех отделениях банка, а также в удаленных каналах обслуживания (банкомат, интернет-банк или мобильное приложение «Сбербанк Онлайн») до 31 марта 2019 года включительно.

Повышение процентных ставок по вкладам будет способствовать дальнейшему росту показателей привлечения средств частных клиентов, в том числе в Центральном Черноземье.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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