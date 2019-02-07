В Воронежской области сорняки обошлись предприятию в 400 тыс рублей

СЕГОДНЯ 10:15 2019-02-07T10:50:42+03:00

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Управление Россельхознадзора оштрафовало ООО «Дон» на 400 тысяч рублей за сорняки. Предприятие не ухаживало за яблоневыми садами, территория которых составляет 32 га. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг, 7 февраля.

Инспекторы установили, что пять участков сада, расположенных в Верхнехавском районе, заросли сорной травяной и древесно-кустарниковой растительностью не характерной для садового участка. Также на земельном участке выстилает многолетняя сорная растительность в виде травяной подушки, сформированная травостоем прошлых лет. Кроме того, на участках отсутствовали следы механической обработки земли.

Управление Россельхознадзора составило административный протокол по ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ (невыполнение обязанностей по рекультивации земель, обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв). Компании назначили штраф 400 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU