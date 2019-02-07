2019-02-07T09:49:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области вымогатели шантажом выманили у мужчины больше 1 млн рублей

Злоумышленники угрожали жителю Хохольского района распространением позорящей его информации
Юлия ДИДЕНКО
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Накануне Хохольский райсуд вынес обвинительный приговор 28-летнему мужчине и его 21-летнему помощнику. Злоумышленники с августа по декабрь 2017 года вымогали у местного жителя деньги. За это время им удалось получить от него 1 млн 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе облпрокуратуры в среду, 6 февраля.

Выяснилось, что сначала 28-летний мужчина действовал один. А уже потом к нему присоединился его товарищ. Вдвоем они угрожали потерпевшему распространить позорящие его сведения.

Суд признал 28-летнего мужчину виновным по п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере). Он получил 6 лет колонии строгого режима.

Его 21-летнего знакомого признали виновным по п.п. «а», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере). Парень отделался условным лишением свободы на 3 года.

Приговор защита может обжаловать в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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